Месси выбыл? Легендарный капитан Аргентины может не сыграть на ЧМ из-за травмы

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси выбыл из строя из-за мышечного дискомфорта в левом подколенном сухожилии. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба на официальном сайте MLS.

Аргентинец был заменён во время матча с «Филадельфией Юнион», который завершился со счётом 6:4 в пользу «Интер Майами». После обследования врачи выявили у 38-летнего игрока перегрузку, связанную с мышечной усталостью. Сроки возвращения Месси клуб назовёт позднее.

Пока сборная Аргентины не объявила окончательный состав на чемпионат мира, который пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующие чемпионы мира сыграют в группе J с Алжиром, Австрией и Иорданией.

Легендарный аргентинский нападающий остаётся лучшим бомбардиром в истории «Барселоны», чемпионата Испании и сборной Аргентины. С национальной командой он дважды выигрывал Копа Америка, а в 2022 году «прошёл игру», подняв над головой главный трофей в своей карьере — кубок Чемпионата мира.

Вероятно, это будет последний Мундиаль, где сыграет Лео Месси, поэтому аргентинские болельщики готовы на всё, лишь бы ещё хоть раз увидеть национального героя в футболке сборной Аргентины. Ранее Life.ru рассказывал, что аргентинцы готовы влезать в долги, продавать машины и вдесятером спать в комнате, чтобы купить билет на матч Чемпионата мира с участием легенды.