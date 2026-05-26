Топ-менеджер ВТБ назвал способ спасти экономику России от «эффекта гистерезиса»

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что длительное нахождение российской экономики ниже своего потенциала способно породить так называемый «эффект гистерезиса» — явление, при котором система «запоминает» кризисное состояние и теряет способность к полноценному восстановлению. Главный способ избежать этого, по его мнению, — ограничить срок действия жёсткой денежно-кредитной политики.

«В экономике есть интересное явление, которое в России не наблюдалось в силу того, что ситуация уникальная, — это эффект гистерезиса. Эффект памяти системы. Например, аккумулятор может иметь эффект памяти и не заряжаться выше определённого уровня, — отметил Пьянов в интервью ТАСС накануне Петербургского международного экономического форума.

Если экономика слишком долго работает ниже своего потенциала, она рискует запомнить это состояние, а производительные силы могут просто разучиться функционировать на более высоком уровне. Поэтому, подчеркнул он, критически важно не допустить, чтобы такой эффект гистерезиса возник в российской экономике.

Пьянов уточнил, что для закрепления инфляционных ожиданий экономика может находиться ниже потенциала несколько месяцев без серьёзных последствий. Однако если такой период затянется на год и более, возникает реальная опасность необратимых изменений. Именно поэтому, резюмировал он, сроки жёсткой денежно-кредитной политики необходимо чётко ограничивать.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин поделился оценкой того, как российская экономика живёт под санкциями. Он напомнил, что банки находятся под ограничениями с 2014 года, но за 12 лет сектор сумел накопить капитал и продолжает кредитовать бизнес и граждан, поэтому, по его словам, «надо быть довольным развитием экономики».