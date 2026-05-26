Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 10:18

Топ-менеджер ВТБ назвал способ спасти экономику России от «эффекта гистерезиса»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что длительное нахождение российской экономики ниже своего потенциала способно породить так называемый «эффект гистерезиса» — явление, при котором система «запоминает» кризисное состояние и теряет способность к полноценному восстановлению. Главный способ избежать этого, по его мнению, — ограничить срок действия жёсткой денежно-кредитной политики.

«В экономике есть интересное явление, которое в России не наблюдалось в силу того, что ситуация уникальная, — это эффект гистерезиса. Эффект памяти системы. Например, аккумулятор может иметь эффект памяти и не заряжаться выше определённого уровня, — отметил Пьянов в интервью ТАСС накануне Петербургского международного экономического форума.

Если экономика слишком долго работает ниже своего потенциала, она рискует запомнить это состояние, а производительные силы могут просто разучиться функционировать на более высоком уровне. Поэтому, подчеркнул он, критически важно не допустить, чтобы такой эффект гистерезиса возник в российской экономике.

Пьянов уточнил, что для закрепления инфляционных ожиданий экономика может находиться ниже потенциала несколько месяцев без серьёзных последствий. Однако если такой период затянется на год и более, возникает реальная опасность необратимых изменений. Именно поэтому, резюмировал он, сроки жёсткой денежно-кредитной политики необходимо чётко ограничивать.

Небензя пригласил постпреда Украины посмотреть, как «загибается» экономика РФ
Небензя пригласил постпреда Украины посмотреть, как «загибается» экономика РФ

Ранее глава ВТБ Андрей Костин поделился оценкой того, как российская экономика живёт под санкциями. Он напомнил, что банки находятся под ограничениями с 2014 года, но за 12 лет сектор сумел накопить капитал и продолжает кредитовать бизнес и граждан, поэтому, по его словам, «надо быть довольным развитием экономики».

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • втб
  • ПМЭФ
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar