Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 00:20

Небензя пригласил постпреда Украины посмотреть, как «загибается» экономика РФ

Обложка © Telegram / Постпредство России при ООН

Обложка © Telegram / Постпредство России при ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пригласил постпреда Украины при ООН Андрея Мельника посетить РФ, чтобы дипломат лично убедился в реальном состоянии экономики России и перестал распространять мифы о её «загибании». Соответствующее заявление Небензя сделал на заседании Совета Безопасности.

«Хотелось бы пригласить господина Мельника в Россию. Я думаю, его безопасность мы сможем обеспечить, чтобы он своими глазами убедился, как «загибается» экономика России, и не только в Москве, но и в провинции», — сказал Небензя на заседании.

Постпред также обвинил Мельника в лицемерии, отметив, что тот регулярно утверждает, будто Вооружённые силы Украины (ВСУ) не бьют по гражданским объектам.

Небензя заявил, что уровень цинизма европейских членов Совбеза ООН зашкаливает
Небензя заявил, что уровень цинизма европейских членов Совбеза ООН зашкаливает

Ранее Небензя обвинил европейских делегатов в том, что они не воспринимают российских детей и студентов как людей. По его словам, это «лишает человеческого лица» именно самих европейских делегатов. Также Небензя обвинил европейских членов Совета Безопасности в «откровенном глумлении над детскими жертвами» атаки ВСУ по колледжу в Старобельске (ЛНР). Напомним, в результате удара 22 мая погибли шесть человек, ещё 39 получили ранения. 15 человек числятся пропавшими без вести.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ООН
  • Василий Небензя
  • Украина
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar