Небензя пригласил постпреда Украины посмотреть, как «загибается» экономика РФ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пригласил постпреда Украины при ООН Андрея Мельника посетить РФ, чтобы дипломат лично убедился в реальном состоянии экономики России и перестал распространять мифы о её «загибании». Соответствующее заявление Небензя сделал на заседании Совета Безопасности.

«Хотелось бы пригласить господина Мельника в Россию. Я думаю, его безопасность мы сможем обеспечить, чтобы он своими глазами убедился, как «загибается» экономика России, и не только в Москве, но и в провинции», — сказал Небензя на заседании.

Постпред также обвинил Мельника в лицемерии, отметив, что тот регулярно утверждает, будто Вооружённые силы Украины (ВСУ) не бьют по гражданским объектам.