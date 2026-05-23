Небензя пригласил постпреда Украины посмотреть, как «загибается» экономика РФ
Обложка © Telegram / Постпредство России при ООН
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пригласил постпреда Украины при ООН Андрея Мельника посетить РФ, чтобы дипломат лично убедился в реальном состоянии экономики России и перестал распространять мифы о её «загибании». Соответствующее заявление Небензя сделал на заседании Совета Безопасности.
«Хотелось бы пригласить господина Мельника в Россию. Я думаю, его безопасность мы сможем обеспечить, чтобы он своими глазами убедился, как «загибается» экономика России, и не только в Москве, но и в провинции», — сказал Небензя на заседании.
Постпред также обвинил Мельника в лицемерии, отметив, что тот регулярно утверждает, будто Вооружённые силы Украины (ВСУ) не бьют по гражданским объектам.
Ранее Небензя обвинил европейских делегатов в том, что они не воспринимают российских детей и студентов как людей. По его словам, это «лишает человеческого лица» именно самих европейских делегатов. Также Небензя обвинил европейских членов Совета Безопасности в «откровенном глумлении над детскими жертвами» атаки ВСУ по колледжу в Старобельске (ЛНР). Напомним, в результате удара 22 мая погибли шесть человек, ещё 39 получили ранения. 15 человек числятся пропавшими без вести.
