Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 10:12

Короткое замыкание могло стать причиной смертельного пожара под Омском

Место пожара в Омской области, в котором погибли несколько человек. Обложка © Telegram / СУ СК России по Омской области

Место пожара в Омской области, в котором погибли несколько человек. Обложка © Telegram / СУ СК России по Омской области

Короткое замыкание могло стать причиной пожара в селе Юрьевка Омской области, в котором погибли две женщины и четверо детей. Об этом журналистам рассказала старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лариса Болдинова.

Место пожара в Омской области, в котором погибли несколько человек. Видео © Telegram / СУ СК России по Омской области

«Следствием выдвинута версия, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Более точно причина будет установлена в ходе проведения пожарно-технической экспертизы», — сказала собеседница ТАСС.

600 человек эвакуированы из охваченного огнём хостела в Москве
600 человек эвакуированы из охваченного огнём хостела в Москве

Напомним, две женщины и четверо детей погибли при пожаре в омском селе Юрьевка Павлоградского района. В причинах трагедии разбирается Следком.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • СК РФ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar