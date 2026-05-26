Короткое замыкание могло стать причиной смертельного пожара под Омском
Место пожара в Омской области, в котором погибли несколько человек. Обложка © Telegram / СУ СК России по Омской области
Короткое замыкание могло стать причиной пожара в селе Юрьевка Омской области, в котором погибли две женщины и четверо детей. Об этом журналистам рассказала старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лариса Болдинова.
«Следствием выдвинута версия, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Более точно причина будет установлена в ходе проведения пожарно-технической экспертизы», — сказала собеседница ТАСС.
Напомним, две женщины и четверо детей погибли при пожаре в омском селе Юрьевка Павлоградского района. В причинах трагедии разбирается Следком.
