Короткое замыкание могло стать причиной смертельного пожара под Омском

Короткое замыкание могло стать причиной пожара в селе Юрьевка Омской области, в котором погибли две женщины и четверо детей. Об этом журналистам рассказала старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лариса Болдинова.

Место пожара в Омской области, в котором погибли несколько человек. Видео © Telegram / СУ СК России по Омской области

«Следствием выдвинута версия, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Более точно причина будет установлена в ходе проведения пожарно-технической экспертизы», — сказала собеседница ТАСС.

Напомним, две женщины и четверо детей погибли при пожаре в омском селе Юрьевка Павлоградского района. В причинах трагедии разбирается Следком.