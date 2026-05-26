«Уважаемым людям не возбраняется»: В Госдуме призвали перестать кошмарить простых водителей за нарушения тонировки

В России действуют чёткие правила тонировки: светопропускаемость передних боковых стёкол должна быть не менее 70%. Однако депутат Госдумы Владимир Плякин в беседе с Life.ru высказал мнение, что сама борьба с тонировкой давно выглядит странно — особенно когда чиновники ездят с затемнёнными стёклами, а обычного водителя штрафуют за защиту от солнца.

Когда чиновники, ведомства и различные «уважаемые люди» спокойно ездят на наглухо тонированных автомобилях — это почему-то не смущает. А когда обычный человек хочет защититься от палящего солнца, жары и любопытных взглядов — сразу начинаются разговоры про угрозу обществу. Владимир Плякин Депутат Госдумы

По действующим правилам, за нарушение светопропускаемости предусмотрен штраф и требование снять плёнку. Если водитель продолжает ездить и не исполняет требование, его могут привлечь уже за невыполнение законного требования сотрудника полиции.

Депутат подчёркнул: он не сторонник крайностей. Полная «глухая» тонировка, особенно в ночное время, действительно может создавать проблемы с обзором и безопасностью. Но, по его мнению, делать из любой плёнки почти государственную угрозу — перебор.

«Иногда складывается ощущение, что бороться с тонировкой гораздо проще, чем с реальными проблемами на дорогах: отсутствием нормального освещения, ямами и откровенно опасной инфраструктурой», — добавил парламентарий.

Плякин призвал к разумному и справедливому подходу. Правила, по его словам, должны быть адекватными, понятными и одинаковыми для всех — независимо от должности, корочки и цвета мигалки на крыше.

