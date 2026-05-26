Ключевая проблема Европы заключается в том, что она не знает, о чём говорить с Россией на потенциальных переговорах. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Иван Мезюхо.

По его словам, европейцы отвергают не только мирные инициативы Москвы, но и предложения президента США Дональда Трампа. При этом своей альтернативы, которая учитывала бы реалии на земле, они не предлагают. Вопрос не только в персоналиях переговорщиков. Европа проводит курс «военного кейнсианства»: загружаются оборонные заводы, а в прессе всё чаще звучит 2030 год как дата прямого боевого столкновения с РФ.

Если в Европе собираются говорить о капитуляции России, Москва даже не будет разговаривать, подчеркнул политолог. Европа не располагает силами, чтобы заставить Россию принять свои условия. РФ не проигрывает, и время работает на нашей стороне.

Ранее сообщалось, что в ЕС продолжают обсуждать, кто мог бы представлять европейцев на возможных переговорах с Россией. По данным Politico, в новом списке кандидатов фигурируют председатель Европейского совета Антониу Кошта, бывший президент Финляндии Саули Ниинистё и экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.