Дроны РФ надавали «по морде» немецкому Leopard, оставив от «хищника» лишь пепел

Российские военные двумя ударами беспилотников отправили немецкий танк Leopard 1A5 в полный нокаут во время попытки иностранной техники подобраться к Константиновке в ДНР с севера. Кадры публикует телеграм-канал «Военный осведомитель».

Немецкий танк был обвешан маскировочной тканью и противодроновыми сетками. Крадучись, Leopard приближался к Константиновке. Но его засекли российские разведчики с воздуха. Первый наш ударный дрон попал по «морде хищнику», после чего танк попытался скрыться в кустах. Но второй российский беспилотник окончательно добил «немца» на русской земле.

Ранее, 20 мая, подразделения Южной группировки войск уничтожили танк Leopard немецкого производства в зоне СВО. Информацию подтвердили в Минобороны. Иностранная техника всё чаще попадает под удары ВС РФ и уничтожается.