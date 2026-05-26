«Денежная ложка» и линия Меркурия: Как по руке определить финансовый потенциал человека

О финансовом потенциале человека могут рассказать сразу несколько знаков на руке, рассказала хиромант Алена Соловьёва. Речь, по её словам, идёт о двух горизонтальных линиях на сгибе большого пальца, которые отделяют верхнюю фалангу от нижней — это «пхала» или пшеничное зерно. Если эти линии образуют замкнутую овальную форму одновременно на обеих руках, значит человеку суждено быть обеспеченным.

Ещё один признак финансового благополучия — хорошо выраженная линия Меркурия, которая идёт вертикально от середины основания ладони в сторону мизинца. Также стоит присмотреться к линии жизни — она полукругом огибает холм под большим пальцем. Если эта линия двойная, то человек из любых проблем всегда сможет благополучно выбраться.

«Также всегда при финансах будет тот, у кого на руке есть «денежная ложка». Это маленький изгиб на конце линии ума (вторая горизонтальная под пальцами)», — подчеркнула мистик в интервью «Москве 24».

К слову, если человек обладает пылким и страстным характером, об этом расскажут форма ладони и определённые знаки на ней. Самой яркой характеристикой такого темперамента является круглая форма ладони, особенно если при этом возле мизинца сильно развит холм Меркурия.