В первый день праймериз ЕР проголосовали 2,9 млн избирателей

В первый день предварительного голосования «Единой России» участие в избирательном процессе приняли 2,9 млн человек. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

«Нарушений, влияющих на результаты нашей процедуры отбора кандидатов, нет. Активность избирателей высокая, как и при регистрации. Мы ожидаем, что электронно проголосуют больше избирателей, чем в 2021 году», — заявил Якушев, его словам приводит пресс-служба «Единой России».

По данным партии, показатель за первый день составил 2,6% от общего числа избирателей в стране. Самую высокую активность показали Московская, Свердловская и Ростовская области, а в процентном отношении лидерами стали Чукотский автономный округ, Ямал и Югра.

Сейчас в системе предварительного голосования зарегистрированы 10,5 млн человек. Регистрация продлится до 29 мая, само голосование по отбору кандидатов на сентябрьские выборы завершится 31 мая.

Ранее стало известно, что фракция «Единой России» в Госдуме после выборов может обновиться как минимум на четверть. Заявки на участие в предварительном голосовании подали около 5,2 тысячи человек. Среди них — 630 участников специальной военной операции. При этом не все действующие депутаты решили участвовать в праймериз.