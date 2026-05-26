26 мая, 11:18

Дума приняла закон об аресте имущества релокантов за пакости России из-за рубежа

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, позволяющий арестовывать имущество граждан за правонарушения против интересов России за рубежом.

К таким нарушениям отнесли незаконное получение информации с ограниченным доступом, злоупотребление свободой массовой информации, нарушение порядка деятельности иноагента, производство и распространение экстремистских материалов. Также в перечень вошли публичное отождествление решений руководства СССР и нацистской Германии, ряд нарушений в сфере распространения сведений и мелкое хулиганство с особыми признаками.

В первом чтении документ приняли ещё в мае 2025 года. Изначально авторы предлагали не перечислять конкретные статьи и применять норму к любым действиям, направленным против интересов страны, однако ко второму чтению список нарушений был закреплён отдельно.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об использовании ВС РФ для защиты россиян за границей. По решению российского лидера военных можно задействовать в пределах их полномочий для защиты граждан РФ, которых удерживают или преследуют на основании решений зарубежных судебных инстанций, наделённых полномочиями другими государствами без участия Москвы.

Александра Мышляева
