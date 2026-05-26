26 мая, 11:22

Шойгу раскрыл главный эффект от размещения «Орешника» в Белоруссии

Белоруссия укрепила безопасность размещением на своей территории нестратегического ядерного оружия и ракет «Орешник», усилив эффект сдерживания Запада. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с госсекретарём Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

«Размещение по решению наших президентов Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко на территории Белоруссии российского нестратегического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник», по оценке военных экспертов заметно усилило сдерживающий эффект», — пояснил Шойгу.

По его словам, подобный эффект следует периодически закреплять, чтобы Запад не расслаблялся и прекратил поток угроз в адрес Москвы. Шойгу напомнил, что Россия и Белоруссия стали совместно отрабатывать применение подобных систем, в последний раз учения проводились в период с 19 по 21 мая.

Также Сергей Шойгу сообщил по итогам заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, что Россия учится эффективнее отражать удары, которые наносятся вглубь её территории, и помогает в этом союзникам.

