Роскомнадзор опроверг данные о сборе IP-адресов пользователей операторов связи

Роскомнадзор не ведёт сбор от операторов связи сведений об IP-адресах пользователей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отреагировав на публикации ряда СМИ.

«Информируем, что сбор IP-адресов пользователей операторов связи ведомством не ведётся. В соответствии с приказом Роскомнадзора № 51 от 28 февраля 2025 г. операторы связи предоставляют данные об IP-адресах, которые оператор связи назначает используемому им и его пользователями на сети оборудованию», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ведомство не получает данные о принадлежности оборудования или IP-адресов конкретному пользователю.

Как сообщалось, Роскомнадзор наложил штрафы на 85 мобильных операторов. Причина — они не предоставили данные об IP-адресах. Телеком-компании обязаны передавать такие сведения после получения уведомления, уточнили в ведомстве.