Синоптик Позднякова: Днём 26 мая в Москву и область придёт шквалистый ветер

Мощный порывистый ветер обрушится на Москву и область днём 26 мая. Об этом предупредила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в мессенджере «МАКС».

«Ветер на севере Подмосковья усилился. <...> После 11:30 зона сильного ветра окажется над Москвой», — написала синоптик.

По её данным, в районе аэропорта Шереметьево уже зафиксировали шквалистое усиление. Порывы там достигают 18 метров в секунду.

Ранее в прогностическом центре «Метео» предупредили, что в последние дни мая в Московском регионе не исключено выпадение снега. Синоптики пояснили: на фоне общего понижения температуры в отдельных районах области возможны незначительные осадки, которые, впрочем, будут смешиваться с дождём и таять, не долетая до земли.