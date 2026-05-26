20-летний парень повалил подростка из Казани в кусты и пытался задушить

Вахитовский районный суд Казани отправил под стражу уроженца Алтайского края, которого обвиняют в покушении на убийство 13-летнего мальчика. Инцидент произошёл утром 23 мая у дома на улице Карима Тинчурина. Официальное решение суда распространила пресс-служба судебной инстанции.

«[В отношении обвиняемого] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

20-летний приезжий из Барнаула сзади захватил шею подростка предплечьем, начал душить, затем повалил ребёнка в кусты и нанёс ему не меньше трёх ударов кулаком по голове — насилие прервали случайные прохожие, они же вызвали скорую. Уголовное дело возбудили по статье о покушении на убийство малолетнего.

Ранее в Санкт-Петербурге суд отправил под стражу фигурантов дела о хулиганском нападении на прохожих в центре города. Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Носова и несовершеннолетних Исрафила, Очура и Рафаэля, которых обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ.