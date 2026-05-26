ЦБ может обязать главные банки России принимать трансграничные платежи через СБП

Системно значимые кредитные организации с 1 апреля 2027 года могут обязать подключать для своих клиентов-физлиц возможность получать трансграничные переводы от других граждан через Систему быстрых платежей (СБП). Соответствующий проект указания опубликовал Банк России.

Согласно документу, банки должны будут использовать СБП для зачисления средств в пользу своих физлиц от иных физических лиц с 1 апреля 2027 года. Также кредитные организации могут обязать принимать через эту систему оплату госпошлин, штрафов и налогов на портале Госуслуг, ведомственных сайтах и в точках обслуживания бюджетных учреждений.

Банки с универсальной лицензией получат отсрочку до 1 октября 2027 года. Проект также допускает внесение наличных через банкомат любого участника СБП с последующим зачислением в другой банк. Лимиты на одну операцию составят 25 тысяч рублей, в течение суток — 50 тысяч, в месяц — 200 тысяч рублей. Эта норма вступит в силу с 1 октября 2026 года.

С 20 мая 2026 года кредитные организации приступили к мониторингу операций по внесению наличных через банкоматы, установив пороговые значения в 5 миллионов рублей за 30 дней, 70% от оборота наличных и 70% от объёма переводов за границу. Министерство финансов предложило альтернативный лимит в 1 миллион рублей в месяц. Life.ru разобрался, как избежать блокировки счёта и что делать, если вы всё же с ней столкнулись.