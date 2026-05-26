С середины марта от эпидемии кори и её осложнений в Бангладеш погибли 528 детей. Об этом со ссылкой на данные минздрава страны сообщает NPR.

С марта в республике зафиксировали свыше 60 тысяч случаев заражения. Болезнь поражает в основном детей в возрасте от полугода до пяти лет.

Медучреждения переполнены инфицированными. В реанимационных отделениях больниц не хватает мест и лекарств.

В начале апреля власти республики уведомили ВОЗ о крупнейшей вспышке за многие десятилетия. Позже совместно с ЮНИСЕФ и Глобальным альянсом по вакцинам там стартовала экстренная иммунизация от двух инфекций.

Бангладешские врачи и общественники требуют проверить действия временного правительства Мухаммада Юнуса (находилось у власти с августа 2024-го по февраль 2026-го). Именно этот кабмин, по их мнению, несёт ответственность за нехватку препаратов.

Корь считается одним из самых заразных вирусов. Болезнь передаётся воздушно-капельным путём и опасна летальным исходом, причём уязвимы не только дети, но и взрослые.

Вчера глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус сообщил о 220 вероятных жертвах лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Перед тем, как отправиться в страну лично он пояснил, что организация в срочном порядке наращивает масштабы гуманитарных операций, но пока что организация срочно расширяет масштабы операций, но на данный момент эпидемия их опережает.