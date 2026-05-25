«Эпидемия опережает нас»: Глава ВОЗ срочно едет в Конго из-за 220 смертей от Эболы

Число вероятных жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 220. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус в интервью Reuters перед поездкой в страну.

«Мы срочно расширяем масштабы операций, но на данный момент эпидемия опережает нас», — заявил он.

Глава организации добавил, что 26 мая лично отправится в ДРК, и призвал соседние страны немедленно принять все необходимые меры.