«Эпидемия опережает нас»: Глава ВОЗ срочно едет в Конго из-за 220 смертей от Эболы
Число вероятных жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 220. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус в интервью Reuters перед поездкой в страну.
«Мы срочно расширяем масштабы операций, но на данный момент эпидемия опережает нас», — заявил он.
Глава организации добавил, что 26 мая лично отправится в ДРК, и призвал соседние страны немедленно принять все необходимые меры.
Ранее Life.ru уже сообщал, что границы распространения вируса в Конго продолжают раздвигаться. На данный момент зарегистрировано около 900 вероятных инфицирований, из них диагноз подтверждён лабораторно в 101 случае. Однако учёный, открывший Эболу, считает, что возросшая в мире паника не оправдана.
