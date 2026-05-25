Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 мая, 15:03

«Эпидемия опережает нас»: Глава ВОЗ срочно едет в Конго из-за 220 смертей от Эболы

Обложка © ТАСС / SALVATORE DI NOLFI

Число вероятных жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 220. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус в интервью Reuters перед поездкой в страну.

«Мы срочно расширяем масштабы операций, но на данный момент эпидемия опережает нас», — заявил он.

Глава организации добавил, что 26 мая лично отправится в ДРК, и призвал соседние страны немедленно принять все необходимые меры.

AP: 18 заражённых Эболой сбежали из медцентра в ДРК после поджога

Ранее Life.ru уже сообщал, что границы распространения вируса в Конго продолжают раздвигаться. На данный момент зарегистрировано около 900 вероятных инфицирований, из них диагноз подтверждён лабораторно в 101 случае. Однако учёный, открывший Эболу, считает, что возросшая в мире паника не оправдана.

Владимир Озеров
