Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 12:35

Появилось видео смертельного падения со стометровой скалы девушки, решившей сделать красивые фото

Опубликовано видео падения девушки со скалы во время фотосессии в Приангарье

Обложка © пресс-служба СК по Иркутской области

Обложка © пресс-служба СК по Иркутской области

Появилась видеозапись трагического инцидента в Иркутской области — на кадрах запечатлено падение 24-летней девушки со скалы во время фотосессии. Следственный отдел по Усолью-Сибирскому уже проводит проверку по факту случившегося.

Опубликовано видео падения девушки со скалы во время фотосессии. Видео © Telegram/KP.ru

По данным следствия, после того как студентка сделала несколько красивых кадров, она стала возвращаться обратно, но грунт не выдержал. Девушка рухнула с высоты около 100 метров и получила травмы, несовместимые с жизнью — по пути в больницу пострадавшая скончалась.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, кто отвечал за безопасность на территории природного объекта. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Вчера я должен был погибнуть»: Чемпион Белоруссии по мотокроссу чудом выжил, упав со скалы
«Вчера я должен был погибнуть»: Чемпион Белоруссии по мотокроссу чудом выжил, упав со скалы

Ранее в Крыму на Долгоруковской яйле автомобиль УАЗ с двумя взрослыми и ребёнком рухнул со скалы — все трое остались живы. Инцидент произошёл возле села Ивановка; спасатели и медики прибыли быстро, но поиски осложнялись темнотой, густым туманом и горным рельефом. Сначала местные жители нашли и вынесли к дороге ребёнка, которого тут же передали врачам. Спустя час поисков машину обнаружили на крутом склоне горы Чалбаш, а рядом — мужчину и женщину с травмами.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar