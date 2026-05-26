Появилось видео смертельного падения со стометровой скалы девушки, решившей сделать красивые фото

Появилась видеозапись трагического инцидента в Иркутской области — на кадрах запечатлено падение 24-летней девушки со скалы во время фотосессии. Следственный отдел по Усолью-Сибирскому уже проводит проверку по факту случившегося.

По данным следствия, после того как студентка сделала несколько красивых кадров, она стала возвращаться обратно, но грунт не выдержал. Девушка рухнула с высоты около 100 метров и получила травмы, несовместимые с жизнью — по пути в больницу пострадавшая скончалась.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, кто отвечал за безопасность на территории природного объекта. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее в Крыму на Долгоруковской яйле автомобиль УАЗ с двумя взрослыми и ребёнком рухнул со скалы — все трое остались живы. Инцидент произошёл возле села Ивановка; спасатели и медики прибыли быстро, но поиски осложнялись темнотой, густым туманом и горным рельефом. Сначала местные жители нашли и вынесли к дороге ребёнка, которого тут же передали врачам. Спустя час поисков машину обнаружили на крутом склоне горы Чалбаш, а рядом — мужчину и женщину с травмами.