26 мая, 12:33

«Нестареющий» комик Элдос Алмазов начал курс химиотерапии в Бишкеке

Элдос Алмазов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ eldos_almazov

Стенд-ап комик из Бишкека, участник «Открытого микрофона» Элдос Алмазов рассказал в соцсети о ходе лечения от агрессивной формы рака. Артист уже перенёс первую процедуру химиотерапии. По его словам, на борьбу с раком может уйти полгода.

«Пришёл на первую химию. Уже дома, чувствую себя нормально», — поделился юморист, не вдаваясь в детали своего состояния.
Напомним, о диагнозе «нестареющего» комика Элдоса Алмазова стало известно 16 апреля. У него обнаружили остеосаркому. Сейчас юмористу 28 лет. Он уехал лечиться в родной Бишкек и какое-то время не выходил на связь с фанатами. Остеосаркома — это злокачественная опухоль костной ткани.

