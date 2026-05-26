Требуются рабочие руки: В США и Британии набирают «консультантов по мастурбации»

ИИ-стартап Joi AI ищет десять «консультантов по мастурбации» с оплатой $2000 в месяц (около 143 тыс. руб. по курсу на 26 мая 2026 года). Об этом сообщает издание Decrypt.

Участникам предстоит в течение четырёх недель тестировать функцию Daily Guided Masturbation. Им нужно оценивать влияние сервиса на стресс, сон, настроение и уверенность в себе. Новая опция построена на голосовых ИИ-сеансах, подстраивающихся под состояние пользователя. Тестировщики обязаны проходить их и отправлять в компанию письменные отзывы вместе с анкетами. Руководитель по бренду и коммуникациям Joi AI Джули Левин подтвердила, что вакансия реальна.

«Эта вакансия настоящая, и мы получили отличную реакцию после публикации объявления», — заявила она.

Организация ищет добровольцев старше 18 лет из США и Великобритании, способных подробно описывать свои ощущения. В компании настаивают, что инициатива — это полноценное тестирование продукта, а не маркетинговый ход.

Платформа Joi AI предлагает ИИ-аватаров, голосовое общение и персонализированные чаты для цифровой эмоциональной близости. По словам представителей стартапа, ежемесячно сервисом пользуются более миллиона человек по всему миру.

Ранее некоммерческая организация FCancer заявила о возможной связи регулярной мастурбации со снижением риска рака предстательной железы у мужчин, назвав приблизительный «норматив» — около 21 раза в месяц. Исследование основано на длительном наблюдении за здоровьем мужчин: проект стартовал в 1986 году с участием более 50 тысяч человек, учёные сопоставляли медицинские данные и сведения об образе жизни добровольцев.