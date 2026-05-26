26 мая, 12:42

Требуются рабочие руки: В США и Британии набирают «консультантов по мастурбации»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marian Weyo

ИИ-стартап Joi AI ищет десять «консультантов по мастурбации» с оплатой $2000 в месяц (около 143 тыс. руб. по курсу на 26 мая 2026 года). Об этом сообщает издание Decrypt.

Участникам предстоит в течение четырёх недель тестировать функцию Daily Guided Masturbation. Им нужно оценивать влияние сервиса на стресс, сон, настроение и уверенность в себе. Новая опция построена на голосовых ИИ-сеансах, подстраивающихся под состояние пользователя. Тестировщики обязаны проходить их и отправлять в компанию письменные отзывы вместе с анкетами. Руководитель по бренду и коммуникациям Joi AI Джули Левин подтвердила, что вакансия реальна.

«Эта вакансия настоящая, и мы получили отличную реакцию после публикации объявления»,заявила она.

Организация ищет добровольцев старше 18 лет из США и Великобритании, способных подробно описывать свои ощущения. В компании настаивают, что инициатива — это полноценное тестирование продукта, а не маркетинговый ход.

Платформа Joi AI предлагает ИИ-аватаров, голосовое общение и персонализированные чаты для цифровой эмоциональной близости. По словам представителей стартапа, ежемесячно сервисом пользуются более миллиона человек по всему миру.

Учёные выяснили, почему после мастурбации так сладко спится

Ранее некоммерческая организация FCancer заявила о возможной связи регулярной мастурбации со снижением риска рака предстательной железы у мужчин, назвав приблизительный «норматив» — около 21 раза в месяц. Исследование основано на длительном наблюдении за здоровьем мужчин: проект стартовал в 1986 году с участием более 50 тысяч человек, учёные сопоставляли медицинские данные и сведения об образе жизни добровольцев.

