Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о восстановлении в гражданстве бывшего румынского лидера Траяна Бэсеску, которому сейчас 74 года. Документ отменяет решение предыдущего руководства республики, аннулировавшее паспорт из-за правовых нарушений.

«Предоставляется гражданство Республики Молдова Траяну Бэсеску, родившемуся в 1951 году в Румынии», — говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Изначально молдавский паспорт Бэсеску вручил ещё экс-президент Николай Тимофти. Однако позже пришедший ему на смену Игорь Додон аннулировал это решение в 2017 году, признав получение подданства нарушением установленных законодательных норм. Теперь Санду вернула статус обратно.

Ране Life.ru писал, что политолог считает логичным желание Молдавии объединиться с Румынией ради членства в Евросоюзе — тем более что Бухарест вряд ли будет против. Президент Майя Санду не исключила вступление в ЕС без Приднестровья, подтвердив намерение подготовить страну к членству к 2030 году через серьёзные реформы, особенно в правосудии и борьбе с коррупцией.