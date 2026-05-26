Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 13:08

«Я и сама из деревни»: Миа Бойка спела для тружеников села

Миа Бойка открыла Форум тружеников села

Обложка © Telegram / Национальный центр «Россия»

Обложка © Telegram / Национальный центр «Россия»

Певица Миа Бойка (настоящее имя Мария Бойко) выступила на III Всероссийском форуме тружеников села в Национальном центре «Россия». Артистка открыла мероприятие гимном в честь всех, кто связал свою жизнь с работой на ферме и в полях.

Миа Бойка. Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

«Я из большой семьи, из деревни, где прожила первые 18 лет жизни. Поэтому я знаю, что такое быть тружеником села. Я наблюдала ваших коллег, и сама была причастна к этому. Каждый день вы встаёте раньше всех и уходите спать позже всех. Спасибо вам за то большое дело, которое вы делаете для нашей страны», — сказала артистка.

Выступление открыло деловую программу Форума — «Российское село — пространство возможностей». Мероприятие посвящено развитию сельской инфраструктуры, возможностям в провинции, а также вопросам улучшения жизни вдали от городов. Поклонники певицы высоко оценили новый образ Бойки, а кто-то сравнил её в комментариях с певцом SHAMAN, но в женском обличии.

MIA BOYKA рассказала, как похудела на 15 кг после критики продюсера
MIA BOYKA рассказала, как похудела на 15 кг после критики продюсера

Ранее Миа Бойка интервью Life.ru призналась, что сознательно держится подальше от политических тем и предпочитает говорить с публикой языком музыки и эмоций. По её словам, она «просто хочет дарить людям радость и хорошее настроение своими песнями».

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • MIA BOYKA
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar