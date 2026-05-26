«Я и сама из деревни»: Миа Бойка спела для тружеников села
Миа Бойка открыла Форум тружеников села
Обложка © Telegram / Национальный центр «Россия»
Певица Миа Бойка (настоящее имя Мария Бойко) выступила на III Всероссийском форуме тружеников села в Национальном центре «Россия». Артистка открыла мероприятие гимном в честь всех, кто связал свою жизнь с работой на ферме и в полях.
Миа Бойка. Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»
«Я из большой семьи, из деревни, где прожила первые 18 лет жизни. Поэтому я знаю, что такое быть тружеником села. Я наблюдала ваших коллег, и сама была причастна к этому. Каждый день вы встаёте раньше всех и уходите спать позже всех. Спасибо вам за то большое дело, которое вы делаете для нашей страны», — сказала артистка.
Выступление открыло деловую программу Форума — «Российское село — пространство возможностей». Мероприятие посвящено развитию сельской инфраструктуры, возможностям в провинции, а также вопросам улучшения жизни вдали от городов. Поклонники певицы высоко оценили новый образ Бойки, а кто-то сравнил её в комментариях с певцом SHAMAN, но в женском обличии.
Ранее Миа Бойка интервью Life.ru призналась, что сознательно держится подальше от политических тем и предпочитает говорить с публикой языком музыки и эмоций. По её словам, она «просто хочет дарить людям радость и хорошее настроение своими песнями».
