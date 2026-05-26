Лондон распространил санкции против России на криптосферу

Великобритания обновила антироссийский санкционный список, добавив в него ещё 18 компаний из Грузии, Киргизии, ОАЭ, Панамы, Сальвадора, с Маршалловых Островов, а также из самого соединённого Королевства. Обновлённый перечень, касающийся криптосферы, появился на сайте британского правительства.

Среди подсанкционных компаний теперь числятся Nueva Cryptologia из Сальвадора, Arvix и Rapira из Грузии, Евразийский сберегательный банк и ОАО «Государственная брокерская компания» из Киргизии, популярный P2P-сервис Bitpapa из ОАЭ, Huobi Global из Панамы и криптовалютная биржа Exmo Exchange из Великобритании. Также под ограничения попали Sooty Limited, Aifory, USDKG и ряд других организаций.

Отдельно в документе названы российские компании: работающая в сфере недвижимости Diamant Estate, а также Trace Road и «Алистера». Среди физлиц под санкции попал в том числе один из основателей криптоплатформы Garantex Сергей Менделеев. Компании обвинили в помощи российскому финансовому сектору в обходе западных санкций

А неделей ранее Лондон снял временные ограничения на импорт топлива, произведённого из российской нефти и поставляемого через третьи страны. По сути, Британия разрешила закупки нефтепродуктов, которые формально остаются в рамках санкционного режима, но фактически проходят через цепочку посредников.