Рябков сообщил о встрече экспертов «Ядерной пятёрки» в Марокко
Эксперты «Ядерной пятёрки» — государств, обладающих таким оружием — несколько недель назад провели консультации в марокканской Касабланке. Об этом журналистам рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на полях I Международного форума по безопасности под эгидой российского Совбеза.
«Встреча состоялась. Она была при британском координаторстве, и она прошла в городе Касабланка, Королевство Марокко, уже несколько недель назад», — пояснил высокопоставленный дипломат.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия и США как ведущие ядерные державы несут повышенную ответственность за глобальную безопасность — по его словам, при всех нынешних разногласиях обеим странам крайне важно продолжать работу по улучшению отношений, потому что без полноценного диалога и сотрудничества между Москвой и Вашингтоном трудно представить себе серьёзную нормализацию обстановки в мире.
