«То галстук сожрёт, то вырядится»: Что медицина думает о «чубатом» перевоплощении Саакашвили

Обложка © Facebook (* Соцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta**, которая признана в РФ экстремистской) / Михаил Саакашвили

Образ Михаила Саакашвили в суде снова стал поводом для обсуждений: одни видят в его поведении тяжёлое состояние, другие — попытку сыграть на публику. Психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с Life.ru высказал мнение о том, что таким образом грузинский политик с явными чертами истероида и нарцисса пытается привлечь внимание к своей персоне.

«Он с тех пор, как в тюрьму попал, там и адвокат говорил, что его травили, и голодовки объявлял, и смертельные заболевания находили», — отметил эксперт.

По его словам, Саакашвили мечтает вырваться оттуда любой ценой. Он является демонстративным истериком, которому надо «то бегать, то галстук жевать», а на этот раз он решил вырядиться. Это может происходить в рамках стимулирования патологии или просто привлечение внимания. При этом политик здоров, как конь, считает психиатр.

Я думаю, что это адвокатская линия защиты: вести себя максимально нездорово, чтобы его перевести на какой-то больничный режим. Он истеричка, бегал, прятался от самолётов, жрал галстук. У него есть демонстративные личностные черты, ему очень сложно контролировать эмоции, он легко впадает в гнев, но это не является психическим заболеванием.

Василий Шуров

Врач-нарколог

В свою очередь клинический психолог Ирина Коржаева объясняет выходки Саакашвили неспособностью принять ситуацию, которая с ним происходит. По её словам, политик загнан предыдущими обстоятельствами.

Взгляд загнанного животного. Компульсивные выходки обеспечены невозможностью увидеть сложившуюся ситуацию и принять её. Выживание выглядит как крик в последней агонии, когда пациент ухватился за последнюю тень от спасительной нитки

Ирина Коржаева

Клинический психолог

Здесь в дело включились сразу два фактора — гормональный сбой и психическое напряжение. По глазам Саакашвили видно, что давление у него зашкаливает, заключила врач.

Ранее Life.ru рассказывал, что Михаил Саакашвили в тюрьме решил заделаться украинцем и вышел на судебное заседание в подобии вышиванки и заготовкой чуба на голове. Таким внешним видом ему удалось привлечь к себе внимание.

