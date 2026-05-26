Фейк или подстава!? «ВкусВилл» начал проверку из-за истории про мороженое с болтом

Обнаружение жителем Москвы болта в упаковке с мороженым в магазине «ВкусВилл» вызывает вопросы и может оказаться фейковой информацией. Представитель торговой сети сообщил Life.ru о проверке данных о найденном в десерте инородном предмете.

«Мы выяснили поставщика мороженого по упомянутой торговой точке и провели с ним внутреннее расследование. Упаковка в этом дизайне не используется производителем с марта 2025 года, а срок годности мороженого из публикации – 180 суток. Соответственно, более полугода этого мороженого нет в продаже», — сказал собеседник Life.ru.

По его словам, есть основания полагать, что речь идёт либо о случае, относящемся к периоду около года назад, либо о сведениях, не соответствующих действительности. К сожалению, покупатель не обращался на горячую линию «ВкусВилла», чтобы можно было провести расследование по горячим следам или хотя бы получить дополнительные сведения об инциденте.

В торговой сети подчеркнули, что производственная линия закрыта и исключает попадание инородных предметов извне. Поставщик оперативно уже провёл проверку цехов на предмет потери болта, в ходе которой признаков утраты не выявлено, отметили во «ВкусВилле». Там пообещали организовать также необъявленный аудит на производстве и продолжить разбираться в ситуации.

Напомним, покупатель сообщил об обнаружении металлического болта в мороженом из «ВкусВилла». Со слов Григория, ванильный пломбир с изюмом за 115 рублей он купил в магазине на Бутырской улице, 95.