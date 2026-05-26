26 мая, 13:11

Иностранцев, воевавших за Россию, хотят защитить от депортации

Госдума во II чтении поддержала запрет депортации иностранцев, служивших в ВС РФ

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который запрещает депортацию из России иностранцев, участвовавших в боевых действиях в составе ВС РФ.

Норма должна коснуться иностранных граждан и лиц без гражданства, которые служили по контракту и воевали в составе российской армии или других воинских формирований.

Согласно законопроекту, таких людей нельзя будет выдворять из России. Им также не смогут отказать в разрешении на временное пребывание, виде на жительство и разрешении на работу.

Уже выданные документы тоже нельзя будет аннулировать, если человек подпадает под условия новой нормы.

Кроме того, депутаты предлагают отменить действие решений, которые были приняты с 24 февраля 2022 года. Речь идёт о депортации, сокращении срока временного пребывания, отказе в выдаче документов или их аннулировании в отношении иностранцев, служивших по контракту в составе ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий перераспределение полномочий между федеральными ведомствами в сфере трудовой миграции. Правительство предлагает передать МВД часть функций, которые сейчас находятся в ведении Минтруда.

