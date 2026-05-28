Куреш, столб и чак-чак: Где и когда пройдёт Сабантуй-2026 и что стоит попробовать Оглавление Что такое Сабантуй и какова его история Календарь Сабантуя-2026 по регионам Башкортостан — с 30 мая по 18 июля (Уфа — 12 июня) Татарстан — 6–7 июня, 13 июня и 20 июня (Казань) Салехард — 6 июня Москва — традиционно в Коломенском Санкт-Петербург — 13 июня в Энколове Нижегородская область — июнь и июль Омск — 18 июля (федеральный Сабантуй) Пензенская область — 27 июня (Всероссийский сельский Сабантуй) Программа Сабантуя: что ждёт гостей Традиционные блюда: что попробовать на Сабантуе Спортивные состязания: главная борьба куреш Что нужно знать туристу при посещении Сабантуя Часто задаваемые вопросы (FAQ) Когда Сабантуй в 2026 году? Где пройдёт главный Сабантуй в Татарстане? Будет ли Сабантуй в Москве в 2026-м и когда? Почему Сабантуй называют «праздником плуга»? Что такое куреш и какой у неё главный приз? Можно ли посетить Сабантуй бесплатно? Какие национальные блюда нужно обязательно попробовать? Что такое «Ночной Сабантуй» в Москве? Заключение Сабантуй-2026: когда и где пройдёт главный праздник тюркских народов. Полный календарь по регионам: Москва, Казань, Уфа, Санкт-Петербург, Омск. История, традиции, национальная борьба куреш и блюда. 28 мая, 11:07 Сабантуй близко: 1000 лет традиций и полная программа праздника в 2026 году. Обложка © Chat GPT

Что такое Сабантуй и какова его история

Сабантуй — традиционный праздник тюркских народов, прежде всего татар и башкир, знаменующий завершение весенних полевых работ. Название происходит от тюркских слов «сабан» — плуг и «туй» — праздник или торжество. В буквальном смысле это «праздник плуга».

Сегодня Сабантуй считается одним из крупнейших этнокультурных праздников России. Его отмечают не только в Татарстане и Башкортостане, но и во многих регионах страны, где проживают татарские и башкирские общины. Праздник включён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО как важная часть культурных традиций тюркских народов.

Считается, что Сабантуй тюркские народы начали отмечать более тысячи лет назад. В эпоху язычества главным предназначением праздника было задабривание могущественных духов. Тюрки верили, что именно духи способствуют получению хорошего урожая осенью. В то время Сабантуй отмечался в апреле — перед началом посевной.

В 922 году Волжская Булгария, где зародился Сабантуй, приняла ислам на государственном уровне, к тому же году относится одно из первых письменных упоминаний праздника, его оставил арабский путешественник и дипломат Ибн Фадлан. Языческий характер Сабантуя постепенно снижался, а затем и вовсе канул в историю, он стал днём народных гуляний. В этот же период его начали отмечать не до посевной, а по её окончании.

Главные элементы Сабантуя сохранились до наших дней. Это народные игры, борьба куреш, скачки, музыкальные выступления, ярмарки ремёсел и национальная кухня.

Календарь Сабантуя-2026 по регионам

Башкортостан — с 30 мая по 18 июля (Уфа — 12 июня)

В Башкортостане Сабантуй традиционно проходит в течение нескольких недель — от районных праздников до крупных республиканских мероприятий. В 2026 году праздничный сезон стартует 30 мая и продлится до середины июля. В Уфе праздник, предварительно, пройдёт 12 июня — в День России.

Особое внимание в Башкортостане традиционно уделяют народным играм. Среди популярных развлечений — бег с коромыслом, лазание на столб за призами, перетягивание каната и другие шуточные соревнования.

Традиции Сабантуя: от угощений до борьбы. Фото © ТАСС / Дмитрий Дадонкин

Татарстан — 6–7 июня, 13 июня и 20 июня (Казань)

Татарстан остаётся главным центром празднования Сабантуя в России. В 2026 году районные праздники пройдут 6–7 июня, в Набережных Челнах — 13 июня, а центральный республиканский Сабантуй в Казани состоится 20 июня.

Казанский Сабантуй ежегодно становится крупнейшим событием сезона. Основные площадки обычно организуют в лесопарковых зонах и на просторных городских территориях. В программу входят национальные концерты, театрализованные представления, спортивные турниры и гастрономические фестивали.

В 2026 году ожидается расширенная программа: фермерские ярмарки, интерактивные шоу, мастер-классы. В последние годы в Татарстане активно развивают современные версии Сабантуя — с электронными сценами, мультимедийными инсталляциями и ночными программами.

Салехард — 6 июня

Сабантуй в Салехарде состоится 6 июня. Праздник на Ямале уже давно стал важным межнациональным событием региона. Помимо татарских и башкирских коллективов, в программе участвуют представители коренных народов Севера. Особую атмосферу создаёт сочетание северного колорита и традиций классического Сабантуя.

Москва — традиционно в Коломенском

Московский Сабантуй в 2026 году, предварительно, планируется провести 4 июля в музее-заповеднике «Коломенское». Столичный праздник уже много лет считается одним из крупнейших национальных фестивалей за пределами Татарстана и Башкортостана.

Сабантуй в Москве ежегодно собирает десятки тысяч гостей. На площадке выступают артисты из разных регионов России, работают ремесленные ряды, фудкорты с татарской и башкирской кухней, спортивные зоны и детские пространства.

Одной из особенностей московского праздника остаётся «Ночной Сабантуй»: он включает мультимедийные инсталляции и музыкальную программу с DJ-сетами.

Санкт-Петербург — 13 июня в Энколове

Петербургский Сабантуй-2026 пройдёт 13 июня в деревне Энколово Ленинградской области. Эта площадка уже стала традиционным местом проведения праздника для татарской и башкирской общин Северо-Запада России.

Праздник в Энколове известен своей семейной атмосферой и масштабной этнокультурной программой. Здесь можно увидеть выступления фольклорных коллективов, национальные танцы и соревнования по народным видам спорта.

Для детей организуют игровые зоны с традиционными татарскими и башкирскими забавами. Многие площадки оформляют в стиле национальных деревень с деревянными домами и декоративными элементами.

Нижегородская область — июнь и июль

В Нижегородской области Сабантуи проводят в районах проживания татар. Так, предварительно, 20 июня праздник пройдёт в Уразовке, 4 июля — в Пошатове, Татарском Маклакове и Дзержинске. 18 июля — в Шубине, 25 июля — в Камкине.

Омск — 18 июля (федеральный Сабантуй)

Главным событием сезона станет федеральный Сабантуй, который в 2026 году примет Омск. Праздник состоится 18 июля и ожидается как одно из крупнейших этнокультурных мероприятий страны в Год единства народов России.

Федеральный Сабантуй ежегодно меняет площадку проведения. В Омск приедут делегации из десятков регионов России, творческие коллективы, спортсмены и представители национально-культурных автономий. Гостей ожидает широкая программа.

Пензенская область — 27 июня (Всероссийский сельский Сабантуй)

Всероссийский сельский Сабантуй в 2026 году пройдёт 27 июня в Пензенской области. Этот формат ориентирован на сохранение сельских традиций праздника и народной культуры.

Главный акцент здесь делают на сельских подворьях, народных ремёслах, фермерских ярмарках, традиционных играх, фольклорных выступлениях.

Посетители смогут увидеть реконструкции старинного быта, попробовать блюда деревенской кухни и поучаствовать в мастер-классах по народным промыслам.

Программа Сабантуя: что ждёт гостей

Традиционная борьба куреш. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Современный Сабантуй — это масштабный фестиваль, который объединяет спортивные соревнования, национальную культуру, гастрономию и семейный отдых. В разных регионах программа может отличаться, однако основные элементы праздника сохраняются практически везде.

На Сабантуе традиционно проводят конные скачки, соревнования по борьбе куреш, игры и эстафеты, ярмарки ремёсел, мастер-классы, гастрономические зоны, концерты национальной музыки.

Большой популярностью пользуются шуточные состязания. Среди них — бег в мешках, перенос воды коромыслом, лазание на высокий столб за призами, перетягивание каната и разбивание горшка с завязанными глазами.

Во многих городах в 2026 году планируют расширенные вечерние программы. Организаторы делают ставку на мультимедийные шоу, современные сцены и интерактивные пространства для молодёжи.

Традиционные блюда: что попробовать на Сабантуе

Одним из самых известных угощений остаётся чак-чак — сладкий десерт из кусочков теста с мёдом. Его часто подают на больших праздничных подносах. Во многих регионах устраивают отдельные конкурсы на самый большой чак-чак.

Ещё одно популярное блюдо — эчпочмак. Это треугольный пирожок с мясом, картофелем и луком. Его традиционно готовят в дровяных печах или больших казанах на открытом воздухе.

Также на Сабантуе гости могут попробовать такие блюда, как бешбармак, перемяч, кыстыбый и другие.

Спортивные состязания: главная борьба куреш

Главным спортивным событием Сабантуя традиционно остаётся борьба куреш. Это национальный вид единоборств, история которого насчитывает несколько столетий. В древности в борьбе куреш нередко участвовали и женщины. Например, в XII веке дочь булгарского правителя Шамгун-Саина одолела своего супруга и даже сломала ему несколько рёбер.

Во время поединка соперники удерживают друг друга за специальные кушаки или полотенца. Главная задача — уложить противника на спину. Победа требует не только силы, но и ловкости, баланса и правильной техники.

Соревнования по курешу проходят практически на каждом Сабантуе — от сельских праздников до федеральных фестивалей. В крупных городах турниры собирают профессиональных спортсменов из разных регионов России.

Традиционно победителю главного турнира вручают барана. Этот приз считается символом достатка, силы и уважения. В некоторых регионах добавляют денежные награды, автомобили или другие ценные подарки.

Что нужно знать туристу при посещении Сабантуя

Полная программа Сабантуя-2026. Фото © ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online

Перед поездкой на Сабантуй стоит заранее уточнить место проведения и расписание мероприятий. В некоторых регионах площадки располагаются за пределами города — например, в парках, этнодеревнях или сельских поселениях.

Туристам рекомендуется приезжать заранее из-за большого количества посетителей; выбирать удобную одежду и обувь; брать наличные деньги для ярмарок и ремесленных рядов; учитывать погодные условия; заранее бронировать жильё в крупных городах.

Наиболее массовые площадки в Казани, Уфе и Москве могут собирать десятки тысяч гостей. В дни праздника увеличивается нагрузка на транспорт и гостиницы.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Когда Сабантуй в 2026 году?

В 2026 году Сабантуй в России пройдёт с 30 мая по 18 июля. Даты зависят от региона. Главные события состоятся в июне и июле.

Где пройдёт главный Сабантуй в Татарстане?

Главный республиканский Сабантуй Татарстана состоится в Казани 20 июня 2026 года.

Будет ли Сабантуй в Москве в 2026-м и когда?

Да, московский Сабантуй, предварительно, запланирован на начало июля 2026 года. Основной площадкой традиционно станет музей-заповедник «Коломенское».

Почему Сабантуй называют «праздником плуга»?

Название происходит от тюркских слов «сабан» — плуг и «туй» — праздник. Изначально Сабантуй был посвящён началу весенних полевых работ.

Что такое куреш и какой у неё главный приз?

Куреш — это традиционная тюркская борьба на поясах. Главным призом победителю исторически считается баран, но дополнительно могут устанавливаться иные призы, включая автомобили.

Можно ли посетить Сабантуй бесплатно?

Да, большинство мероприятий Сабантуя проходят бесплатно. Свободный вход действует на концерты, ярмарки и спортивные площадки.

Какие национальные блюда нужно обязательно попробовать?

На Сабантуе обязательно стоит попробовать чак-чак, эчпочмак, бишбармак, перемяч, кыстыбый.

Что такое «Ночной Сабантуй» в Москве?

«Ночной Сабантуй» — это вечерняя часть московского праздника со световыми шоу, DJ-сетами и молодёжной программой.

Заключение

Сабантуй давно перестал быть только сельским праздником окончания полевых работ. Сегодня это масштабное культурное событие, которое объединяет разные народы, поколения и регионы России.

В 2026 году Сабантуй вновь пройдёт по всей стране — от Татарстана и Башкортостана до Ямала и Сибири. Гостей ждут народные традиции, спортивные состязания, национальная кухня, концерты и большие семейные фестивали.