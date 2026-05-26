Умерова заметили в Берлине после предупреждения МИД РФ — на повестке закрытые встречи

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, выступающий ключевым переговорщиком от Киева, сегодня неожиданно прибыл в Берлин. Его визит связан с новым раундом переговоров о возможном завершении конфликта, а также с угрозами Москвы наносить удары по украинской столице.

Днём ранее Умеров находился в Брюсселе, где вёл диалог с высокопоставленным представителем Еврокомиссии по вопросам сотрудничества в оборонной промышленности. Как пишет Politico со ссылкой на два источника, украинский чиновник проведёт в закрытом формате встречу с советниками по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании.