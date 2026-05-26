Politico: Умеров прибыл на переговоры в Берлин из-за предупреждения МИД РФ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, выступающий ключевым переговорщиком от Киева, сегодня неожиданно прибыл в Берлин. Его визит связан с новым раундом переговоров о возможном завершении конфликта, а также с угрозами Москвы наносить удары по украинской столице.
Днём ранее Умеров находился в Брюсселе, где вёл диалог с высокопоставленным представителем Еврокомиссии по вопросам сотрудничества в оборонной промышленности. Как пишет Politico со ссылкой на два источника, украинский чиновник проведёт в закрытом формате встречу с советниками по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании.
Ранее МИД РФ сообщил, что российские ВС приступили к планомерному нанесению системных ударов по территории Украины, в результате чего Киев оказался в крайне тяжёлой ситуации. Ракетный комплекс «Орешник», ударивший по украинским авиабазам и оборонным предприятиям, выполнил поставленную задачу, вследствие чего киевский режим начинает осознавать необходимость договариваться с Россией. В Киеве утверждают, что Владимир Зеленский покинул Киев и даже Украину перед ударом «Орешника».
