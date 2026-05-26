Названы три законных способа получить пенсионные накопления

Доцент Финансового университета Игорь Балынин в беседе с RT напомнил, что закон предусматривает три варианта выплат за счёт пенсионных накоплений: накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата и единовременная выплата.

Право на них наступает при достижении возраста выхода на пенсию. Накопительная пенсия назначается пожизненно: её размер определяется отношением накоплений к ожидаемому периоду выплаты.

Единовременная выплата возможна, если сформированная сумма меньше расчётного значения. В 2026 году оно составляет 439 776 рублей. Если объём накоплений меньше или равен этой сумме, гражданин получит все деньги сразу.

Срочная пенсионная выплата назначается на срок, выбранный самим гражданином (не менее 120 месяцев). Её размер — это отношение накоплений к выбранному числу месяцев. После окончания периода выплата прекращается.

«Если кто-то предлагает иные способы получения выплат из пенсионных накоплений, то можно не сомневаться, что это мошенники», — заключил Балынин.

А ранее россиянам рассказали, как восстановить неучтённый пенсионный стаж. По словам специалиста, для проверки данных необходимо запросить выписку из индивидуального лицевого счёта. Если часть трудовой деятельности в ней отсутствует, нужно обратиться в Социальный фонд России.