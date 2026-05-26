26 мая, 14:52

«Орлан-10» снял атаку на единственный парусник Украины «Дружба» в порту Одессы

Обложка © Telegram / Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев

Опубликован кадр прилёта в учебный фрегат ВМС Украины «Дружба», который оставался единственным парусником страны. Атаку российских морских беспилотников на судно в Одесском порту подтвердил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в телеграм-канале.

«Вчера вечером два российских морских беспилотника атаковали учебный фрегат ВМС Украины «Дружба», находившийся в Одесском порту», — пишет подпольщик Лебедев.

По данным сопротивления, момент удара снял разведывательный беспилотник «Орлан-10». Координатор пророссийского подполья отметил, что видеозапись произошедшего, вероятно, опубликуют в ближайшее время.

Напомним, накануне в Одессе прогремел взрыв. По данным местных телеграм-каналов, инцидент произошёл в порту, а целью стал учебный трёхмачтовый фрегат «Дружба» — единственное парусное судно Украины. Спикер украинских Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук всё подтвердил, но о степени повреждений говорить не стал.

