Лантратова объявила о сборе компьютеров для удалёнки в колледже Старобельска

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала об итогах поездки на место удара ВСУ по общежитию колледжа в луганском Старобельске. Омбудсмен также посетила пострадавших в больнице, пообщалась с их родителями и ректором учебного заведения.

«Дети переходят на дистанционное обучение. Есть потребность в ноутбуках и компьютерах для учёбы. Сегодня мы открываем старт сбора этой помощи», — сказала Лантратова. В сборе примут участие благотворительные, некоммерческие организации и сотрудники аппарата омбудсмена.

Ранее Яна Лантратова рассказала о реакции иностранных журналистов на последствия удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. По её словам, некоторые еле сдерживали слёзы и прямо говорили, что дети не должны становиться жертвами боевых действий.