Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 14:44

Лантратова объявила о сборе компьютеров для удалёнки в колледже Старобельска

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала об итогах поездки на место удара ВСУ по общежитию колледжа в луганском Старобельске. Омбудсмен также посетила пострадавших в больнице, пообщалась с их родителями и ректором учебного заведения.

Яна Лантратова — об удалёнке в старобельском колледже, по которому был нанесён удар ВСУ. Видео © Life.ru

«Дети переходят на дистанционное обучение. Есть потребность в ноутбуках и компьютерах для учёбы. Сегодня мы открываем старт сбора этой помощи», — сказала Лантратова. В сборе примут участие благотворительные, некоммерческие организации и сотрудники аппарата омбудсмена.

Омбудсмен Лантратова помогла сержанту ВС РФ вернуться к детям после смерти жены
Омбудсмен Лантратова помогла сержанту ВС РФ вернуться к детям после смерти жены

Ранее Яна Лантратова рассказала о реакции иностранных журналистов на последствия удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. По её словам, некоторые еле сдерживали слёзы и прямо говорили, что дети не должны становиться жертвами боевых действий.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Матвей Константинов
  • Новости
  • Яна Лантратова
  • ЧП
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar