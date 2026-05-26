Володин пригрозил потерей имущества тем, кто из-за рубежа вредит России

Уехавшие из России граждане, которые продолжают вредить стране и оскорблять её защитников, могут лишиться имущества после принятия нового закона. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил на пленарном заседании.

«Все те, кто уехал и продолжает наносить вред России, делая оскорбительные заявления в адрес защитников РФ или дискредитируя нашу страну, после принятия закона, который предложен для голосования в третьем чтении, могут оказаться без имущества», — сказал Володин.

По его словам, речь идёт о защите интересов России. Председатель Госдумы отдельно обратил внимание на деятелей культуры, которые заработали состояние благодаря российским зрителям, но после отъезда начали выступать против страны.

«Аплодировали, благотворительные деньги перечисляли. Не бедствовали, люди покупали билеты недешёвые», — отметил он.

Володин заявил, что часть уехавших «потеряли не только голову, но и совесть». По его словам, они оскорбляют солдат и офицеров, а также пытаются разрушить государство из-за рубежа.

26 мая Госдума во втором и третьем, окончательном чтении приняла закон, который позволяет арестовывать имущество, включая деньги на банковских счетах, у граждан России за рубежом при совершении административных правонарушений против интересов РФ. К таковым отнесли незаконное получение информации с ограниченным доступом, злоупотребление свободой массовой информации, нарушение порядка деятельности иноагента, производство и распространение экстремистских материалов.