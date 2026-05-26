26 мая, 15:03

В Свердловской области опровергли фейк о якобы массовом наборе могильщиков

Могильщики за работой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zhanna Kavaliova

В Свердловской области опровергли сообщения о якобы массовом наборе могильщиков и резком росте спроса на ритуальные услуги. Об этом сообщили в антитеррористической комиссии региона.

По данным властей, фейковые публикации распространялись в региональных пабликах и Telegram-каналах от имени областного департамента по труду и занятости. Для этого был создан поддельный аккаунт ведомства.

Глава департамента Дмитрий Антонов заявил, что такие сообщения полностью сфабрикованы и являются примером информационно-психологической атаки. Он отметил, что вакансий кладбищенских рабочих нет ни на портале «Работа России», ни на других площадках по поиску работы.

Власти призвали жителей проверять подобные сообщения через официальные источники и не доверять провокационным публикациям с манипулятивными формулировками.

Лукашенко назвал «россиеобразующий» регион РФ

Ранее Life.ru рассказывал, что в Сумской области начали хоронить покойников в два ряда из-за нехватки свободного места для погибших солдат ВСУ. Теперь в свежие могилы кладут дополнительно людей, убитых в преступных разборках среди местных.

