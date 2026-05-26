Сибига обсудит с главами МИД Евросоюза возможность «аэропортного перемирия»

Глава МИД Украины Андрей Сибига обсудит с министрами иностранных дел стран — членов ЕС идею «аэропортного перемирия». По словам дипломата, возможные и другие варианты приостановки боевых действий.

«Нужно, чтобы это тоже проговорилось с российской стороной. Это может быть аэропортное перемирие, это может быть энергетическое перемирие, это может быть портовое перемирие», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что в ЕС продолжают обсуждать, кто мог бы представлять европейцев на возможных переговорах с Россией. Издание Politico сообщает, что в обновлённый перечень кандидатов вошли глава Европейского совета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинистё и бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.