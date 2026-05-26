Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 15:21

Захарова: США проявляют «нахрапистость», планируя разместить ракеты в Японии

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

Мария Захарова, директор департамента информации и печати МИД России, на первом Международном форуме заявила, что Москва в ближайшее время даст развёрнутую оценку планам США разместить ракетные комплексы в Японии на время учений. Пока доступна лишь общая оценка.

По её словам, «натоцентричное сообщество» рассматривает Азию как сферу своих интересов не только в экономике, но и в геополитике.

«Отсюда и такая нахрапистость, абсолютная наглость и хамство в неучёте интересов стран этого региона», — сказала дипломат в беседе с «Радио 1».

Захарова также ответила на вопрос о странах, которые строят своё благополучие на доминировании и пренебрежении чужими интересами: они долгие годы жили за счёт других народов, но в итоге «ничего не построили».

В Европе — процессы, близкие к рецессии. Причина в том, что эти государства не научились работать эффективно и выстраивать взаимоуважительные отношения. В их наборе инструментов остались «дубина, санкции, угрозы, шантаж, воровство».

Пентагон испытал «раздражающую Китай» установку Typhon в ходе учений в Азии
Пентагон испытал «раздражающую Китай» установку Typhon в ходе учений в Азии

А ранее в Госдуме заявили, что размещение ракет США Typhon в Японии требует ответных мер. По словам депутата Андрея Колесника, радиус действия этого вида вооружения перекрывает не только Россию, но и КНДР с Китаем.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Япония
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar