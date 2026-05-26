Мария Захарова, директор департамента информации и печати МИД России, на первом Международном форуме заявила, что Москва в ближайшее время даст развёрнутую оценку планам США разместить ракетные комплексы в Японии на время учений. Пока доступна лишь общая оценка.

По её словам, «натоцентричное сообщество» рассматривает Азию как сферу своих интересов не только в экономике, но и в геополитике.

«Отсюда и такая нахрапистость, абсолютная наглость и хамство в неучёте интересов стран этого региона», — сказала дипломат в беседе с «Радио 1».

Захарова также ответила на вопрос о странах, которые строят своё благополучие на доминировании и пренебрежении чужими интересами: они долгие годы жили за счёт других народов, но в итоге «ничего не построили».

В Европе — процессы, близкие к рецессии. Причина в том, что эти государства не научились работать эффективно и выстраивать взаимоуважительные отношения. В их наборе инструментов остались «дубина, санкции, угрозы, шантаж, воровство».

А ранее в Госдуме заявили, что размещение ракет США Typhon в Японии требует ответных мер. По словам депутата Андрея Колесника, радиус действия этого вида вооружения перекрывает не только Россию, но и КНДР с Китаем.