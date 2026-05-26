Рынок падает, а КамАЗ растёт: Отечественный гигант нарастил долю до 37% в первом квартале

Отечественный производитель грузовиков ПАО «КамАЗ» по итогам первого квартала 2026 года нарастил свою долю на рынке HCV до 35–37%. Компания реализовала около 3,1 тысячи машин и укрепила лидерство.

Такая динамика наблюдается на фоне общего спада в отрасли — объёмы продаж тяжёлых грузовиков и их регистрации в ГИБДД продолжают падать и уже снизились примерно на 30%. Эксперты связывают это с совокупностью факторов преимущественно общеэкономического характера. О том, как заводу удаётся не просто выживать, а развиваться, в беседе с изданием «Ридус» рассказал первый заместитель гендиректора — исполнительный директор автопроизводителя Ирек Гумеров.

По его словам, в непростых экономических условиях предприятие делает ставку на платформу К5. Курс взят на полное импортозамещение, постоянную модернизацию и повышение качества выпускаемой техники.

«Это современный автомобиль. Прежде всего, по своим инженерным решениям и современному дизайну. Он современно выглядит, имеет высокие потребительские свойства и современный мотор. Показывает хорошую топливную экономичность и обеспечивает прекрасные рабочие условия для водителя. Поэтому данный автомобиль соответствует требованиям наших клиентов и очень конкурентоспособен», — добавил собеседник издания.

Перспективы у платформы К5, как отметил Гумеров, хорошие. Автомобили становятся умнее: внедряются электроусилитель руля, роботизированные коробки передач, система АДАС. Предприятие планирует развивать платформу поэтапно, что позволит ей сохранять конкурентоспособность ещё долгие годы.

Несколько дней назад введённый на КамАЗе в марте 2026 года сокращённый график — четырёхдневная рабочая неделя — был отменён решением гендиректора Сергея Когогина. Причиной послужил возросший поток заказов, который образовался благодаря успешному продвижению продукции. В пресс-службе уточнили: выросшие производственные планы (по расширению модельной линейки, модернизации и адаптации под рынок) позволили заводу вернуться к полноценной пятидневке.