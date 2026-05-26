Российские водители активно скупают собранные в Китае машины глобальных брендов

Россияне в последнее время активизировали закупки автомобилей глобальных брендов, собранных в Китае. В страну было ввезено 53,5 тысячи машин, причём 70% из них произведены именно в КНР, сообщает газета «Известия». Аналитики называют этот всплеск ажиотажным и связывают его с переносом даты вступления в силу новых правил импорта.

Подобный рост показателя фиксируется впервые за два года. В числе лидеров по объёмам ввоза оказалась Toyota, а поставки Mazda и вовсе подскочили в 6,5 раза. Главной причиной ажиотажа стало ожидавшееся с 1 апреля изменение порядка ввоза через страны ЕАЭС. Его в итоге отложили, но импортёры и частные лица активно пользовались возможностью завозить машины по прежним ставкам утилизационного сбора.

В результате в марте доля так называемых «альтернативных» автомобилей достигла 49% от общего объёма. При этом эксперты полагают, что устойчивого роста на протяжении всего 2026 года ждать не стоит, хотя рынок поддерживают укрепление позиций официальных китайских брендов и благоприятный курс рубля по отношению к юаню, а покупатели становятся всё менее настороженными к «серым» машинам.

При этом число российских водителей, готовых пересесть на автомобили из КНР, выросло в полтора раза. Приобрести такую машину сейчас готовы 42% респондентов, год назад — лишь 28%.