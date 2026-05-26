Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 16:26

Суд удовлетворил ходатайство ЦБ об исполнении взыскания 200 млрд с Euroclear

Здание Арбитражного суда Москвы. Обложка © ТАСС / Ксения Матвейшина

Здание Арбитражного суда Москвы. Обложка © ТАСС / Ксения Матвейшина

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Центробанка России об исполнении решения о взыскании 200 миллиардов долларов с Euroclear. Об этом журналистам рассказали юристы, представляющие сторону европейского депозитария, Максим Кульков и Сергей Савельев.

По их словам заседание было назначено в очень сжатые сроки.

Евросуд разрешил арестовывать активы подсанкционных лиц, переписанные на близких
Евросуд разрешил арестовывать активы подсанкционных лиц, переписанные на близких

Напомним, в конце минувшего года ЦБ подал иск к Euroclear. Российский регулятор потребовал возместить убытки на сумму более 200 миллиардов евро, возникшие из-за заморозки активов РФ в Европе. Недавно суд в Москве удовлетворил иск, Центробанк потребовал исполнить его немедленно.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Центробанк
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar