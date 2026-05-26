Суд удовлетворил ходатайство ЦБ об исполнении взыскания 200 млрд с Euroclear
Здание Арбитражного суда Москвы. Обложка © ТАСС / Ксения Матвейшина
Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Центробанка России об исполнении решения о взыскании 200 миллиардов долларов с Euroclear. Об этом журналистам рассказали юристы, представляющие сторону европейского депозитария, Максим Кульков и Сергей Савельев.
По их словам заседание было назначено в очень сжатые сроки.
Напомним, в конце минувшего года ЦБ подал иск к Euroclear. Российский регулятор потребовал возместить убытки на сумму более 200 миллиардов евро, возникшие из-за заморозки активов РФ в Европе. Недавно суд в Москве удовлетворил иск, Центробанк потребовал исполнить его немедленно.
Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.