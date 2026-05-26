Рубио не выходил за пределы аэропорта во время визита в Ереван

Госсекретарь США Марко Рубио прилетел в Ереван, но не стал выходить за пределы аэропорта. Все деловые встречи он провёл прямо на территории воздушной гавани. Трансляцию переговоров провёл МИД Армении.

Рубио пообщался в аэропорту с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, стороны подписали ряд документов. Затем американский чиновник дал короткую пресс-конференцию и сразу улетел из Армении.

Стороны подписали соглашение по критическим минералам и редкоземельным металлам. Также дипломаты утвердили документ о партнёрстве в рамках проекта TRIPP — так называемому «маршруту Трампа», предусматривающему транспортную коммуникацию между основной частью Азербайджана и Нахичеванью.