Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 16:57

Москвичка ударила школьницу по голове из-за неубранных фекалий собаки

Обложка © ТАСС / Антон Вергун

Обложка © ТАСС / Антон Вергун

Жительница одного из московских ЖК ударила 13-летнюю девочку по голове после ссоры из-за неубранных собачьих фекалий. Врачи диагностировали у ребёнка сотрясение мозга, мать пострадавшей написала заявление в полицию. Об этом сообщает Baza.

Москвичка ударила школьницу по голове из-за неубранных фекалий собаки. Видео © Baza

Конфликт произошёл во время рутинного выгула йоркширского терьера. У школьницы по имени не оказалось с собой пакета для фекалий, что вызвало недовольство у 37-летней соседки. Женщина потребовала убрать за псом, стала стыдить девочку и снимать происходящее на телефон.

По версии матери пострадавшей, ребёнок в ответ начала оскорблять взрослую соседку, после чего получила удар по голове. Затем в происходящее вмешался муж соседки, перепуганная девочка сбежала и вызвала скорую. Сама женщина утверждает, что не трогала ребёнка, и подала встречное заявление — о ложном доносе.

В Перми насильник в олимпийке напал на девушку у подъезда, её спас собачник
В Перми насильник в олимпийке напал на девушку у подъезда, её спас собачник

Ране Вахитовский районный суд Казани отправил под стражу 20-летнего уроженца Алтайского края, обвиняемого в покушении на убийство 13-летнего мальчика — инцидент произошёл утром 23 мая у дома на улице Карима Тинчурина, где обвиняемый сзади захватил шею подростка предплечьем, начал душить, повалил в кусты и нанёс не менее трёх ударов кулаком по голове; насилие прервали случайные прохожие.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar