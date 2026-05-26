Москвичка ударила школьницу по голове из-за неубранных фекалий собаки

Жительница одного из московских ЖК ударила 13-летнюю девочку по голове после ссоры из-за неубранных собачьих фекалий. Врачи диагностировали у ребёнка сотрясение мозга, мать пострадавшей написала заявление в полицию. Об этом сообщает Baza.

Конфликт произошёл во время рутинного выгула йоркширского терьера. У школьницы по имени не оказалось с собой пакета для фекалий, что вызвало недовольство у 37-летней соседки. Женщина потребовала убрать за псом, стала стыдить девочку и снимать происходящее на телефон.

По версии матери пострадавшей, ребёнок в ответ начала оскорблять взрослую соседку, после чего получила удар по голове. Затем в происходящее вмешался муж соседки, перепуганная девочка сбежала и вызвала скорую. Сама женщина утверждает, что не трогала ребёнка, и подала встречное заявление — о ложном доносе.