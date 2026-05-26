В Виннице взорвалась учебная граната, которую ребёнок принёс в школу

В школе Винницы на Украине сдетонировала учебная граната, которую принёс восьмиклассник. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

По данным ведомства, утром во вторник подросток принёс в класс предмет, похожий на гранату, и оставил его на парте. Сам школьник заявил, что его привёз родственник-военнослужащий.

Двое одноклассников взяли предмет в руки, после чего произошла детонация. Подростки обратились за медицинской помощью с жалобами на жжение в глазах.

Ранее украинские СМИ сообщали, что до этого мужчина угрожал взорвать гранату в кафе. Людей эвакуировали. Затем его вывели на улицу, где и произошёл взрыв.