Специальная военная операция
26 мая, 17:21

В Виннице взорвалась учебная граната, которую ребёнок принёс в школу

Автомобиль полиции на Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

В школе Винницы на Украине сдетонировала учебная граната, которую принёс восьмиклассник. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

По данным ведомства, утром во вторник подросток принёс в класс предмет, похожий на гранату, и оставил его на парте. Сам школьник заявил, что его привёз родственник-военнослужащий.

Двое одноклассников взяли предмет в руки, после чего произошла детонация. Подростки обратились за медицинской помощью с жалобами на жжение в глазах.

Ранее украинские СМИ сообщали, что до этого мужчина угрожал взорвать гранату в кафе. Людей эвакуировали. Затем его вывели на улицу, где и произошёл взрыв.

Александра Мышляева
