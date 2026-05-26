Дочь Дугласа и Зеты-Джонс сыграет Нину в «Чайке» в Нью-Йорке

23-летняя Кэрис, дочь голливудских актёров Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс, готовится к театральному дебюту в Нью-Йорке. Девушка исполнит роль Нины в свежей адаптации чеховской пьесы «Чайка» на сцене театра St. Lydia's. Постановка будет идти ограниченным блоком — всего восемь дней, с 20 по 27 июня.

О самой актрисе известно пока немного. В прошлом году Кэрис окончила кинофакультет престижного Брауновского университета, а недавно снялась в короткометражном фильме вместе со звездой сериала «Ты» Викторией Педретти. Теперь настала её пора покорять театральные подмостки.

Ранее сообщалось, что художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев приступил к репетициям спектакля «Опера нищих» — премьера состоится 17, 18 и 19 сентября на Основной сцене, а главную роль Мэкки-ножа исполнит заслуженный артист России Максим Матвеев, для которого это станет долгожданным возвращением на театральные подмостки.