Росавиация вводит особый режим полётов в Московской воздушной зоне

Авиационные власти России получили представление от Министерства обороны о введении особого режима для полётов гражданских судов в пределах Московской воздушной зоны. Об этом сообщила Росавиация.

«Минтранс и Росавиация получили представление от Минобороны России, предусматривающее особый режим для полётов гражданских воздушных судов на высотах от 0 до 5100 м в пределах Московской воздушной зоны (центрально-европейская часть России)», — сказано в публикации.

При этом ограничения не коснутся регулярных и чартерных пассажирских рейсов. Исключение также сделано для санитарной авиации, эвакуационных вылетов, авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередачи. Особый режим устанавливается Росавиацией по представлению Генштаба ВС РФ.

Напомним, что накануне эти изменения были анонсированы Межрегиональной общественной организацией пилотов и граждан-владельцев воздушных судов — АОПА-Россия. Там сообщили, что ограничения начнут действовать с 1 июня и будут распространяться на территории Московской воздушной зоны вплоть до границ с Ярославской, Нижегородской и Тамбовской областями и также с Белоруссией.