Три человека могут быть под завалами после взрыва газа в Липецке

В Липецке после пожара и частичного обрушения частного дома на улице Баумана под завалами могут находиться три человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

Предварительной причиной ЧП прокуратура назвала взрыв бытового газа. Пожар в частном жилом доме уже локализован на площади в 600 «квадратов».

Напомним, в Липецке на улице Баумана загорелся частный дом. После пожара произошло частичное обрушение, под завалами могут быть люди. Возгорание сопровождалось громким хлопком. Конструкции здания сложились, огонь перекинулся на припаркованные автомобили. На месте работают экстренные службы.