Небензя готов пригласить коллег по Совбезу ООН в Старобельск

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о готовности пригласить своих коллег по Совету Безопасности Всемирной организации посетить Старобельск. Однако дипломат усомнился, что все согласятся на это.

«Я готов в любой момент пригласить моих коллег по Совету Безопасности, но я не уверен, что все мои коллеги по Совету Безопасности откликнутся на моё приглашение», — сказал он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва и Киев в настоящий момент не ведут переговоров по урегулированию конфликта — дипломат отметил, что России свои условия уже представила, а ничего значимого не происходит.