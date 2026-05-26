Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 18:29

Записи с камер опровергли избиение школьницы из-за собачьих фекалий в Москве

Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Столичный Следственный комитет не обнаружил подтверждений информации об избиении 13-летней девочки в московском жилом комплексе из-за неубранных собачьих фекалий. Судя по записям с камер видеонаблюдения, в ходе конфликта соседки и несовершеннолетний места рукоприкладству не было, пишет Baza.

В СК утверждают, что девочка грубила взрослым и использовала нецензурную лексику. Теперь следствию предстоит выяснить происхождение травм, зафиксированных в медицинских документах, которые ранее предоставила семья пострадавшей.

20-летний парень повалил подростка из Казани в кусты и пытался задушить
20-летний парень повалил подростка из Казани в кусты и пытался задушить

Напомним, сообщалось, что в одном из московских жилых комплексов 37-летняя жительница ударила 13-летнюю девочку по голове после конфликта из-за неубранных собачьих фекалий — у школьницы по имени, которая выгуливала йоркширского терьера, не оказалось с собой пакета для уборки, что вызвало недовольство соседки: женщина стала стыдить ребёнка, требовать убрать за псом и снимать происходящее на телефон.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • СК РФ
  • Дети
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar