Отсутствие осуждения украинского удара по общежитию в Старобельске членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является позором и проявлением малодушия. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Дмитрий Полянский.

«Позорно и малодушно выглядело отсутствие осуждения этой варварской атаки со стороны ОБСЕ», — сказал дипломат.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя резко высказался о реакции Запада на трагедию в Старобельске. По его словам, речь идёт уже не о двойных стандартах, а о моральном крахе.