Полянский назвал малодушием отсутствие осуждения теракта в Старобельске в ОБСЕ
Дмитрий Полянский.
Отсутствие осуждения украинского удара по общежитию в Старобельске членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является позором и проявлением малодушия. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Дмитрий Полянский.
«Позорно и малодушно выглядело отсутствие осуждения этой варварской атаки со стороны ОБСЕ», — сказал дипломат.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя резко высказался о реакции Запада на трагедию в Старобельске. По его словам, речь идёт уже не о двойных стандартах, а о моральном крахе.
