Под завалами обрушившегося дома в Липецке найдено тело человека

Один человек погиб при пожаре и частичном обрушении частного дома на улице Баумана в Липецке. Об этом сообщили в МЧС России.

«При ликвидации последствий пожара обнаружено тело одного погибшего», — заявили в министерстве.

По данным МЧС, открытое горение на месте ЧП на территории СНТ «Речное» ликвидировано. Пожарные проливают конструкции и разбирают завалы вручную. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства пожара и частичного обрушения дома устанавливаются.

Ранее сообщалось, что под обломками могут находиться три человека, теперь спасатели продолжают искать ещё двоих. Предварительной причиной возгорания называют утечку бытового газа.