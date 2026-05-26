В Астрахани ветер опрокинул башенный кран, погиб машинист

В Астрахани сильный ветер опрокинул башенный кран на строительной площадке. В результате происшествия погиб один рабочий, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Падение строительного крана в Астраханской области. Видео © VK / АРБУЗ — отборные астраханские новости

ЧП произошло сегодня в микрорайоне Бабаевского. Стрела крана рухнула из-за мощных порывов ветра — в этот момент внутри кабины находился машинист.

Сотрудники ведомства организовали проверку. Дело квалифицировано по статье 143 Уголовного кодекса — нарушение требований охраны труда. Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

Сегодня в Пермском крае на пляже в Чайковском (берег реки Сайгатка) упавшее дерево насмерть придавило 17-летнюю девушку. Трагедия произошла на фоне сильного ветра, порывы которого в регионе достигали 22 метров в секунду.